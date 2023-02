Palermo-Frosinone, chance per Tutino? Corsa al biglietto, atteso il pienone al Barbera

Un Palermo leggermente diverso contro il Frosinone, sabato pomeriggio al Barbera? Possibile chance da titolare per Tutino per una formazione che già, oltre a Segre, dovrà fare a meno dello squalificato Mateju. Sono probabilmente questi i dubbi di Corini che si porterà per tutta la settimana, per preparare al meglio la difficile sfida contro la capolista. Una partita che può avere importanti risvolti di classifica e che avrà un sapore particolare per la tifoseria, visti i noti episodi del giugno 2018.

Sale l'attesa fra il popolo palermitano e nonostante si sia soltanto ad inizio settimana, sono già quasi 7.000 i biglietti venduti che uniti agli oltre 11.000 abbonati fanno capire come sia molto probabile che verrà battuto il record stagionale stabilito contro la Reggina e che molto probabilmente si potrà anche sfiorare la quota degli scorsi playoff di serie C.

Un Barbera carico di entusiasmo come vuole Marconi, ma anche con grande voglia di riscatto per un Frosinone che scende a Palermo per la prima volta dopo il 2018. Alla guida dei ciociari quel Fabio Grosso, ex terzino rosanero che già è venuto a Palermo da avversario e non ha mai vinto. Un pareggio risicato con il Bari ed una sconfitta con il Verona, i tifosi si augurano che adesso valga il detto non c'è due senza tre.

Ma è una sfida difficile perché il Frosinone è lanciatissimo verso la serie A, ha numeri incredibili dalla sua parte e la partita si giocherà molto sul piano tattico. Non è da escludere che proprio per coprirsi un po' di più rispetto al temibile attacco della squadra di Grosso, Corini optiti per un 3-5-2 schierando Graves al posto dello squalificato Mateju, inserendo Valente e Sala come esterni di centrocampo e concedendo una maglia da titolare a Tutino al posto di un Di Mariano apparso piuttosto nervoso, a Genova, soprattutto nel momento della sostituzione. Un Di Mariano che ha tirato la carretta per quasi tutta la stagione e che probabilmente necessita di rifiutare. Insomma da una parte una spalla per Brunori che ogni tanto si trova troppo isolato in avanti, dall'altra la possibilità di un centrocampo più robusto dove Gomes probabilmente si andrà a riprendere una maglia da titolare con Saric e Verre a completare il reparto.

