Palermo, forza e carattere nelle ultime 4 gare: 7 punti su 10 conquistati nei minuti finali

Sette punti dei 10 conquistati nelle ultime 4 partite sono arrivati dopo l'80esimo minuto. Significa che il Palermo ha imparato a non mollare, a colpire anche quando il risultato sembra ormai scritto. Una costante in questo inizio di 2023, a partire dal 3-3 di Perugia quando era stato Brunori ad agguantare il pareggio al minuto 89. Poi Marconi contro il Bari all'82' (1-0) e ancora Brunori al minuto 82 ad Ascoli (1-2). Infine Soleri contro la Reggina all'81' con il colpo di testa su assist di Mateju a battere Contini e a fare esplodere gli oltre 26.000 del Barbera.

Senza questi 4 gol allo scadere oggi i siciliani avrebbero solo 27 punti e sarebbero in 12esima posizione. E invece Corini ha saputo costruire una squadra forte tecnicamente (anche grazie all'aiuto di City Group) e soprattutto mentalmente, capace di non arrendersi fino alla fine. Non è un caso che a Perugia per la prima volta Brunori e compagni abbiano saputo rimontare i due gol di svantaggio. Cosa che non era mai successa in questa serie B.

A Genova il Palermo andrà alla ricerca del decimo risultato utile di fila. Nelle ultime nove partite sono arrivate 5 vittorie e 4 pareggi. E va anche sottolineato che i successi sono arrivati anche contro big del campionato: Parma, Cagliari, Bari e Reggina. La forza del gruppo, che prima non c'era. Lo testimonia l'abbraccio di Brunori a Corini dopo il rigore del momentaneo vantaggio contro la Reggina. E ancora le parole di Saric nel dopo partita: «Siamo più compatti adesso, forse andremo a cena tutti insieme ma ci dobbiamo ancora organizzare. Più si va avanti e più siamo uniti», aveva detto. In Liguria adesso è lecito sognare, perché c'è la possibilità di avvicinarsi alla zona della promozione diretta, distante "solo" 6 punti. La seconda piazza è infatti occupata proprio dal Genoa.

© Riproduzione riservata