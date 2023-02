Il Palermo pensa anche al Frosinone: già in vendita i biglietti per il match del 18 febbraio

L'entusiasmo è alle stelle e il Palermo, che venerdì giocherà a Marassi contro il Genoa secondo in classifica, pensa già anche alla gara successiva, quella contro il Frosinone. È, infatti, iniziata la vendita dei biglietti per la partita che si disputerà al Barbera sabato 18 febbraio alle 14. Tagliandi disponibili con dieci giorni di anticipo rispetto al match con un chiaro obiettivo: riempire lo stadio contro la prima della classe in quella che sarà la 25esima giornata del campionato di serie B.

Palermo-Frosinone, come acquistare i biglietti

«I tagliandi - si legge nel comunicato del Palermo - saranno disponibili alla vendita fino alle ore 13:55 di sabato 18 febbraio o comunque fino a esaurimento disponibilità». Ma dove sarà possibile comprare i biglietti? Solo attraverso i seguenti canali: il sito Vivaticket; i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; il punto Vivaticket presente al Siamoaquile bar e store allo stadio Barbera (fino a sabato 18 febbraio alle ore 10.00).

Palermo-Frosinone, i prezzi dei biglietti al Barbera

Si punta a superare il record stagionale raggiunto domenica scorsa contro la Reggina quando gli spettatori furono 26.164. La sfida contro il Frosinone del resto, dopo gli screzi degli ultimi anni, ha un sapore particolare per il popolo rosanero. Per quanto riguarda i costi, in tutti i settori dello stadio ci sono agevolazioni per le categorie over 65 e under 18. Le curve hanno il prezzo di 15 euro (intero) e 12 euro (ridotto). In gradinata è di 20 euro il costo nell’anello superiore (intero) e 16 euro (ridotto). In quella inferiore 25 euro (intero) e 20 (ridotto). In tribuna laterale il prezzo è di 35 euro (intero) e 28 (ridotto) mentre in quella centrale il costo è di 50 euro (intero) e di 40 euro (ridotto). In tribuna centralissima, infine, il biglietto intero è in vendita a 70 euro, quello ridotto a 55.

© Riproduzione riservata