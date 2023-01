Brunori ai tifosi dopo il rinvio della partita: «Ad Ascoli daremo tutto per voi»

Il centravanti del Palermo, Matteo Brunori, ha inviato ai tifosi rosanero un video-messaggio in vista della gara di oggi alle 14 ad Ascoli e soprattutto in relazione ai disagi che i supporter hanno patito per lo spostamento della data della partita a causa della ritardata partenza della squadra da Punta Raisi.

«Volevo mandare un saluto a tutti i tifosi rosanero - dice Brunori -, soprattutto a chi non potrà esserci dato lo spostamento. Ci dispiace tantissimo, daremo tutto come sempre per regalare una gioia soprattutto a voi. Mi raccomando, ci vedremo presto allo stadio».

