Ascoli-Palermo 0-1, la diretta: botta di Valente, Leali para

29' Destro di Di Mariano a giro: para Leali senza problemi

27' Sbaglia Brunori il lancio verso Valente: impreciso qui il numero 9

25' Occasione per il Palermo: sinistro potentissimo di Valente e gran parata di Leali. Sempre pericolosissimi i siciliani quando ripartono.

21' Prova ancora il sinistro Ciciretti: tiro deviato

15' Gol di Brunori! Lancio lunghissimo di Damiani e il numero 9 la stoppa e incrocia col sinistro. È di 0-1 il parziale al Del Duca

12' Che occasione per il Palermo! Di Mariano in mezzo per Brunori ma il numero 9 non colpisce palla per questione di centimetri

7' Ci Prova Gondo dai 20 metri: para Pigliacelli sul primo palo. La prima occasione da gol è per l'Ascoli

2' Calcio di punizione per il Palermo dai 30 metri: cross di Valente per Marconi che colpisce di testa ma non riesce a dare forza alla conclusione

1' Partita iniziata, primo possesso per l'Ascoli, che è partito subito molto aggressivo

Queste le formazioni ufficiali della gara Ascoli-Palermo, valevole per la 22a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14.00.

ASCOLI (3-5-2): 1 Leali; 4 Simic, 33 Botteghin (cap.), 5 Quaranta; 17 Adjapong, 18 Collocolo, 77 Buchel, 28 Proia, 54 Falasco; 10 Ciciretti, 15 Gondo.

A disposizione: 12 Bolletta, 13 Guarna, 7 lungoyi, 9 Dionisi, 11 Forte, 20 Donati, 21 Giordano, 23 Falzerano, 27 Eramo, 44 Tavcar, 90 Mendes, 97 Re.

Allenatore: Bucchi.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi; 30 Valente, 8 Segre, 21 Damiani, 28 Saric, 3 Sala; 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

