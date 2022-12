Corini: "Contro il Cagliari un pubblico straordinario, serve questa atmosfera"

«La vittoria di oggi aumenta anche in autostima. I cambi sono entrati bene. Le condizioni di Sala? Probabilmente crampi". Corini esterna la sua gioia per la vittoria contro il Cagliari e rassicura sulle condizioni di Sala. "I primi 25 minuti il Cagliari ha palleggiato meglio di noi e sono stati pericolosi - ha aggiunto l'allenatore bresciano -. Poi noi abbiamo aggiustato i tempi d'uscita e siamo stati più pericolosi, poi la partita si è riequilibrata. Stulac è stato bravo in occasione del calcio di rigore. Nel secondo tempo abbiamo avuto personalità, sono stati grintosi».

Corini ha poi elogiato i progressi della squadra e rivolto un elogio al pubblico: «Io penso che dentro questa partita ci sia crescita, abbiamo retto emotività. Abbiamo portato la partita dopo volevamo. Il pubblico è stato straordinario, mi vengono i brividi quando vedo un pubblico del genere. Oggi abbiamo avuto un sostegno in più, e abbiamo vinto tutti assieme. Se creiamo questo tipo d'ambiente, per gli avversari sarà difficile. Il calcio moderno è fatto di spazi, di personalità, e di elasticità che ti permette di trovare vantaggi. Difensivamente c'è stata una grande crescita». Poi ribadisce l'obiettivo: «Abbiamo preso tanta merda ma non ci siamo mai abbattuti. Non mi discosterò dal nostro obiettivo, so dove possiamo arrivare e dove dobbiamo arrivare».

L'allenatore ha concluso: «Da quando sono arrivato ho spiegato a tutti le difficoltà che avremmo potuto affrontare. Chi allena e gioca a Palermo può andare dappertutto. Negli ultimi due mesi abbiamo mangiato merda, ma ora stiamo crescendo. Bisogna lavorare e sfruttare al meglio le opportunità. la partita di oggi ci dà consapevolezza e dobbiamo dimostrarlo a Brescia».

