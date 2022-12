Palermo-Cagliari 2-0: la diretta. Brunori serve Valente ma Radunovic para

23' Gioco fermo, l'arbitro rivede un'azione al var. Check over, riprende il gioco.

22' Pericoloso il Cagliari con Nandez che disorienta Sala e mette in mezzo; blocca il pallone Pigliacelli tra gli applausi del Barbera.

21' Ammonito Gomes che ha speso un fallo tattico.

20' Prova il destro dalla lunghissima distanza Gomes: blocca Radunovic in presa bassa

19' Opera un cambio il Cagliari: esce Dossena per Capradossi

17' Riparte in contropiede il Palermo con Brunori, che serve Valente; il numero 30 calcia in porta ma debolmente: para facile Radunovic.

15' Destro deviato in calcio d'angolo: Palermo in controllo.

14' Azione da applausi di Brunori: il numero 9 si invola verso la porta di Radunovic e ubriaca il difensore del Cagliari con due tunnel prima di essere steso giù. Calcio di punizione per i rosanero, trascinati dal loro bomber.

12' Resta in zona d'attacco il Palermo, che continua a spingere dopo la rete di Segre.

11' Prova a reagire il Cagliari dopo aver subito il gol del 2-0, ma il Palermo si chiude bene e riparte.

8' Gol del Palermo! Ha segnato Segre di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 2° gol in stagione per il centrocampista ex Torino. 2-0 il parziale al Barbera.

7' Cross insidioso di Stulac: esce Radunovic con i pugni

5' La palla attraversa tutta l'area di rigore ma nessuno è riuscito a colpire da pochi passi: grande occasione questa per il Palermo. Sempre 1-0 il risultato.

4' Calcio di punizione per il Palermo: fallo su Segre. Siamo ai 25 metri, vicino alla bandierina.

3' Sfrutta male il contropiede il Palermo: sbaglia il passaggio Stulac sulla trequarti campo

1' Attacca da destra a sinistra il Palermo in questo secondo tempo, si riparte dall'1-0 per i rosanero.

Inizia il secondo tempo!

49' Termina il primo tempo al Barbera: Palermo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Brunori su rigore.

48' A testa bassa il Cagliari alla ricerca del gol del pareggio prima di andare negli spogliatoi.

47' Che occasione per il Palermo! Sinistro di Sala alto di pochissimo dal limite dell'area di rigore. Rosanero pericolosi dopo la rete del vantaggio.

42' Gestisce bene il vantaggio il Palermo, quando manca ormai poco alla fine del primo tempo

40' Gioca bene a sinistra il Palermo: Di Mariano e Sala duettano bene. Il Palermo ha preso coraggio dopo il vantaggio.

37' Liverani ancora furibondo con il direttore di gara.

36' Gol del Palermo: segna Matteo Brunori dal dischetto. 9° in campionato per il numero 9 dei rosanero. 1-0 al Barbera.

34' Calcio di rigore per il Palermo! Steso giù Stulac in area di rigore e l'arbitro non ha avuto dubbi. Proteste dei difensori del Cagliari.

33' Tiro cross di Sala: goffa parata di Radunovic che regala angolo al Palermo. Sta crescendo la squadra di Corini.

32' Colpo di testa di Segre che si stacca bene dai blocchi ma tira troppo centrale: para Radunovic senza problemi.

31' Calcio d'angolo per il Palermo dalla bandierina di destra.

30' Grande azione di Di Mariano: il numero 10 del Palermo salta due uomini e viene steso giù da Altare: cartellino giallo per il numero 15.

29' Gioca meglio il Cagliari, si difende il Palermo dall'inizio del match: 0-0 il parziale al Barbera.

27' Cross di Valente: blocca in presa alta Radunovic.

26' Calcio di punizione in favore del Palermo: a terra Valente.

24' Riparte il Cagliari dalla propria area di rigore: sardi in controllo del match.

22' Destro di Pavoletti dal limite dell'area: pallone alto, ma soffre il Palermo. Per ora 0 conclusioni verso lo specchio di porta del Cagliari.

20' Riprende la partita, possesso palla per il Palermo: Pigliacelli si prepara al rinvio.

19' Gioco fermo: forse un problema al microfono per il direttore di gara.

18' Destro alto di pochissimo di Nandez: occasione per gli ospiti. Il numero 8 aveva calciato dai 20 metri indisturbato.

16' Gestisce male il pallone Gomes, che aveva cercato il lancio lungo in verticale per Brunori ma ha dosato male il passaggio. Rumoreggia il pubblico.

15' poche occasioni ma dominio territoriale per la squadra di Liverani che schiaccia il Palermo nella propria metacampo.

13' Continua ad attaccare il Cagliari: rimessa laterala per i sardi in zona d'attacco.

12' Recupera palla la squadra di Corini che prova a ribaltare il fronte offensivo: cross mal calibrato da Valente.

11' Cagliari nella meta campo del Palermo in questa fase

8' più pericoloso il Cagliari in questo avvio: la squadra di Liverani è stata più propositiva in fase offensiva.

7' Fallo su Di Mariano e calcio di punizione per i siciliani da circa 30 metri.

5' Steso a terra Brunori: calcio di punizione per il Palermo.

4' Possesso palla per il Cagliari, ritmi bassissimi in questo inizio di gara.

3' Primo tentativo del Cagliari con Pavoletti, il tiro termina larghissimo. 0-0 il parziale al Barbera.

2' Primo tiro dalla bandierina per i padroni di casa.

1' Attacca da sinistra a destra in questo primo tempo il Palermo!

Inizia la partita!

Si affida al consueto 3-5-2 l'allenatore del Palermo Eugenio Corini, con un solo cambio di formazione rispetto all'ultima gara contro la Spal. In campo Mateju dal primo minuto al posto di Marconi e conferma per Bettella in difesa. A centrocampo ancora spazio per la coppia Gomes-Stulac, in attacco Di Mariano e Brunori.

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Cagliari, valevole per la 18a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 18:45.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 48 Bettella; 30 Valente, 8 Segre, 16 Stulac, 5 Gomes, 3 Sala; 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 15 Altare, 24 Capradossi, 33 Obert; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 39 Kourfalidis; 25 Falco; 9 Lapadula, 30 Pavoletti (cap.).

Arbitro: Maresca, Assistenti: Costanzo - Passeri IV: Santoro VAR: Marini - AVAR: Fiore

© Riproduzione riservata