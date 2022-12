Sorprese nel campionato cadetto, classifica stravolta: Palermo guadagna posizioni

In attesa che termini il big match serale tra Genoa e Frosinone e del posticipo tra Perugia-Venezia domani sera, il 18esimo turno di Serie B ha riservato non poche sorprese. Dopo il turno odierno notevoli modifiche anche in tutta la classifica, a conferma del fatto che questo campionato, ancora, resta indecifrabile. Tra tutte spiccano le vittorie in trasferta del Como (0 a 3 a Terni) e della Spal che, nonostante un possesso palla sotto il 40% e oltre 22 tiri subiti, espugna il Tardini di Parma per 0 a 1.

L’Ascoli cala il tris a Cosenza e si candida, con 25 punti, per la zona playoff. Il Pisa dall’arrivo di D’Angelo non sa più cosa significhi la parola sconfitta e con il 3 a 0 di ieri contro il Brescia raggiunge la 5a posizione. Il derby delle isole tra Palermo e Cagliari va ai rosanero che con questi tre punti raggiungono l’11esima posizione con 23 punti. Sufficiente andamento se si pensa agli obiettivi annunciati ad inizio stagione.

A metà classifica scontro tra Modena e Benevento che termina con un soporifero 1 a 1. Continua a sorprendere il Sudtirol che con la vittoria a Cittadella raggiunge il Parma in 6a posizione. Domani sera tocca a Perugia e Venezia chiudere il penultimo turno del girone d’andata in una sfida che si preannuncia fondamentale per la salvezza di entrambe le compagini.

