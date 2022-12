Palermo, obiettivi puntati sulla trasferta di Brescia: Devetak out, solo crampi per Sala

Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Palermo è tornato subito a lavoro per preparare la sfida in casa del Brescia, valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B e in programma lunedì 26 dicembre alle 12:30. La squadra ha svolto questa mattina una seduta d’allenamento al Renzo Barbera. Un lavoro di scarico soprattutto, visto che si è giocato soltanto poche ore fa.

Lancini e Peretti - fa sapere il club - hanno lavorato regolarmente in gruppo, mentre ha riposato precauzionalmente Devetak “in seguito al trauma con ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare destra rimediato ieri sera nella gara contro il Cagliari”, ha chiarito la società con un comunicato. La sua disponibilità per la partita di lunedì prossimo è dunque in bilico. Tutto il resto del gruppo sta bene ed è pronto alla trasferta di Brescia.

Anche Sala, che nel secondo tempo del match contro il Cagliari si era accasciato da solo toccandosi le gambe e facendo preoccupare i 16.000 del Barbera. Per fortuna “solo crampi”, come ha specificato anche Corini in conferenza stampa. Il momento della stagione è delicato e avere tutti (o quasi) a disposizione è fondamentale.

