Quattro risultati utili di fila e vittoria in casa: il Palermo ora può sorridere

Quattro risultati utili di fila. È successo di nuovo. Il Palermo aveva già ottenuto questa striscia positiva dal 15 ottobre al 5 novembre, ovvero dal pareggio contro il Pisa per 3-3 alla vittoria contro il Parma per 1-0.

La nuova sequenza si è aperta con una vittoria, quella di Benevento (0-1) e si spera che vada oltre il successo di ieri al Barbera contro il Cagliari dell’ex Liverani. Contro il Brescia, gara che chiuderà il 2022 e il girone d’andata, si cercherà la quinta partita senza sconfitte, scenario mai capitato in questo campionato. Nel frattempo, i miglioramenti del Palermo sono sotto gli occhi di tutti: 4 gol segnati nelle ultime 4 gare e due quelli subiti.

Nel match vinto contro i sardi, una prestazione dominante dal 37esimo in poi, ovvero dal gol del vantaggio siglato Brunori su calcio di rigore. Un episodio che ha condizionato tutta la partita, è vero, ma il Palermo ha controllato la gara e ha sfiorato la rete del 3-0 più volte, prima di subire il gol di Pavoletti. Segno che qualcosa sta migliorando nel modo di attaccare. E finalmente anche un centrocampista ha trovato la via della porta. Si tratta di Segre, al suo secondo centro in campionato.

Per il Palermo 23 punti e un 11esimo posto che sa di grande boccata d’ossigeno. Anche perché ì rosanero si sono messi alle spalle 4 squadre che lottano per salvarsi: Benevento (22) Modena (22), Cagliari (22) e Spal (20). Il Palermo ha ritrovato la vittoria in casa dopo un mese e mezzo di astinenza. L’ultimo successo al Barbera era stato quello targato Marconi, che con il suo colpo di testa (su assist di Di Mariano) aveva deciso la sfida contro il Parma del 5 novembre. Poi la sconfitta contro il Venezia e il pareggio a reti bianche contro il Como. Fino al successo di ieri sera.

Ì rosanero adesso sono quinti per vittorie in casa, con 15 punti conquistati nel proprio stadio sui 23 totali. Otto quelli in trasferta. Una crescita costante, come ha specificato anche Corini in sala stampa dopo la vittoria contro Liverani: “Abbiamo mangiato tanta merda, ma adesso stiamo migliorando e abbiamo più consapevolezza”. Al Rigamonti, l’obiettivo è vincere, contro una squadra che ha ottenuto un solo successo negli ultimi 3 mesi. Con i tre punti la classifica comincerebbe a farsi interessante e con il mercato l’organico potrebbe ancora migliorare. Anche se l’obiettivo, è sempre e solo uno: salvarsi con tranquillità.

