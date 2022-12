Il Palermo andrà in ritiro, tutti a Roma dal 3 al 7 gennaio

Il Palermo sarà in ritiro a Roma dal 3 al 7 gennaio. A comunicarlo lo stesso club di viale del Fanta, attraverso un nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. “Nel corso della prossima sosta di campionato - si legge della Serie BKT il Palermo sarà in ritiro a Roma presso il Centro Sportivo “Giulio Onesti”.

La squadra allenata da Eugenio Corini si ritroverà nella Capitale nella mattinata di martedì 3 gennaio e nel pomeriggio svolgerà la prima seduta. I rosanero si alleneranno nel Centro di Preparazione Olimpica del CONI fino alla mattina di sabato 7 gennaio”. Il Palermo si allenerà dunque nella Capitale dopo le vacanze di Natale.

Ultima gara in programma quella contro il Brescia allo stadio Rigamonti, lunedì 26 dicembre alle ore 12,30. Poi tutti torneranno dalle proprie famiglie fino alla partenza per Roma. Da lì inizierà la preparazione in vista del match contro il Perugia. “Tutte le sedute d’allenamento - conclude la nota - saranno a porte chiuse: sarà cura dell'Area Comunicazione del Palermo FC mettere a disposizione degli Operatori dell’Informazione contenuti media del ritiro”.

