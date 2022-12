Corini soddisfatto dopo la gara contro la Spal: «Pareggio giusto, siamo in crescita»

«Il pareggio è giusto. Abbiamo provato a giocare su un campo molto bello nonostante la pioggia. Entrambe le squadre si sono impegnate al massimo e il risultato è giusto». Corini non ha dubbi sulla correttezza del risultato maturato a Ferrara, contro la Spal, ed elogia poi Nedelcearu, che ha giocato nonostante il gravissimo lutto che lo ha colpito in mattinata: «Ha una forza straordinaria, poteva tornare a casa invece è rimasto con noi onorando la memoria del papà. E siamo vicini a lui».

L'allenatore del Palermo si è detto poi soddisfatto della crescita della squadra: «Stiamo crescendo, la squadra legge bene le fasi di gioco e appoggia il proprio attaccante. Se l'attaccante fa gol vuol dire che la squadra gira bene. Questo risultato ci dà continuità per affrontare sia Cagliari che Brescia».

Una Serie B iniziata tra mille difficoltà per il Palermo, e Corini non manca di sottolinearlo: «Il campionato è iniziato in maniera particolare, con dimissioni di Baldini e poi Di Benedetto. Abbiamo cercato di fare il mercato migliore in poco tempo. Stiamo facendo bene e siamo cresciuti, questa cosa è costante e col tempo si consoliderà. Puntiamo a chiudere bene il girone di andata e ci confrontiamo continuamente con la società per migliorare determinati aspetti». L'allenatore ha poi concluso: «È un campionato che non aspetta nessuno, abbiamo dovuto cambiare delle cose, nello stile di gioco. Abbiamo fatto 4 risultati utili, anche con Cosenza e Venezia si sono viste determinate cose. Basta poco per cambiare questo campionato, quindi dobbiamo continuare a far bene e migliorare sempre».

