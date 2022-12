Spal-Palermo 1-1: la diretta. Gol! In porta Brunori su assist di Di Mariano

38' Peda resta a terra dopo uno scontro di gioco: Di Mariano va a sincerarsi delle sue condizioni.

36' Sinistro di Valente murato. Gioca adesso il Palermo e mette sotto pressione la squadra ferrarese.

34' Fallo di Murgia su Di Mariano e calcio di punizione per il Palermo: torna a spingere la squadra ospite dopo il gol del pareggio.

32' Gol del Palermo: segna Brunori su assist di Di Mariano. Destro piazzato che bacia il palo e si insacca alle spalle di Alfonso. 1-1 il punteggio a Ferrara.

30' Destro alto di Di Mariano dai 25 metri: aveva gestito bene la palla il Palermo.

29' Cross di Valente tesissimo in mezzo: non ci arriva di pochissimo Di Mariano. Buona occasione per il Palermo.

27' Destro di Gomes dalla lunghissima distanza: pallone altissimo sopra la traversa di Alfonso.

26' Fallo di Pesa su Di Mariano e calcio di punizione per il centrocampista della Spal.

25' Fallo di Gomes su Valzania: il numero 5 protesta all'indirizzo di Di Bello.

23' Valente imbeccato da Pigliacelli si guadagna un ottimo calcio di punizione dai 25 metri, anche se da posizione defilata. Ha preso il massimo il numero 30 del Palermo da questa situazione.

21' Ancora pericolosa la Spal con La Mantia: l'attaccante calcia da dentro l'area di rigore ma trova l'opposizione di Nedelcearu. Sempre pericolosi gli uomini di De Rossi.

20' Prova il filtrante Nedelcearu per Valente, anticipa Dalle Mura.

18' Cross di Celia in mezzo: non ci arriva nessuno. Il Palermo soffre sul binario di sinistra

17' Resta giù Di Mariano al limite dell'area ma l'arbitro lascia giocare; timide proteste di Corini dalla panchina.

16' Soffre ancora il Palermo: Cross di Celia dalla sinistra, respinge con affanno la difesa ospite. Sempre 1-0 per la Spal a Ferrara.

14' Brutto pallone di Brunori per Valente: di nuovo possesso di palla per i padroni di casa.

13' Ancora punizione per il Palermo: fallo su Stulac.

12' Fallo di Murgia su Di Mariano e calcio di punizione per il Palermo

11' In difficoltà adesso il Palermo, che sembra aver subito il colpo.

9' Vantaggio della Spal: a segno Meccariello con una girata straordinaria sugli sviluppi di calcio d'angolo. Cambia il parziale a Ferrara, Spal 1 Palermo 0.

8' Cross di Celia ma è bravo Bettella a frapporsi.

6' Occasione per il Palermo: Colpo di testa di Bettella e palla che esce di un soffio. Doppia grande chance per i rosanero.

5' Destro di Di Mariano e bella parata di Alfonso sul primo palo: avevano duettato benissimo i due attaccanti rosanero.

4' Primo cartellino giallo del match: Nedelcearu atterra Celia con un brutto fallo e si becca la sanzione.

2' Manovra il pallone la Spal che ha iniziato il match con un baricentro molto alto. Aspetta invece il Palermo e prova a ripartire.

1' Primo occasione per la Spal: Valzania calcia col destro e palla che viene ribattuta.

Inizia la partita!

Queste le formazioni ufficiali della gara Spal-Palermo, valevole per la 17a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 15.00. Corini cambia modulo e schiera un 3-5-2.

SPAL: 1 Alfonso, 4 Dalle Mura, 5 Esposito (cap.), 6 Meccariello, 16 Valzania, 19 La Mantia, 21 Celia, 23 Murgia, 24 Dickmann, 27 Peda, 99 Rabbi.

A diposizione: 22 Thiam, 2 Fiordaliso, 3 Tripaldelli, 8 Proia, 10 Zanellato, 11 Finotto, 13 Varnier, 14 Zuculini, 18 Arena, 32 Rauti, 37 Maistro, 40 Tunjov.

Allenatore: De Rossi.

PALERMO: 22 Pigliacelli; 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 48 Bettella; 30 Valente, 8 Segre, 16 Stulac, 5 Gomes, 8 Sala; 10 Di Mariano, 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 2 Pierozzi, 4 Accardi, 7 Floriano, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 34 Devetak, 37 Mateju. Allenatore: Corini.

