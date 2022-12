Esodo rosanero a Ferrara per Spal - Palermo: le interviste ai tifosi

Sono circa 900 i tifosi palermitani che oggi si sono recati a Ferrara per assistere al match in trasferta con la Spal. Un vero e proprio esodo di sostenitori che sono arrivati nella città emiliana per la maggior parte dal nord e dal centro Italia con aerei, auto e treni. Allo stadio Paolo Mazza, sembrava quasi di giocare in casa, tanto erano forti i cori degli ultras rosanero. Alla fine della gara, il pareggio sta bene un po' a tutti, con un Palermo che appare in evidente crescita di gioco e di tenuta atletica. Anche se i più esigenti, e non sono pochi, lo vorrebbero già collaudato per il grande salto.

Abbiamo sentito il parere di tre tifosi che oggi si sono recati a Ferrara: David Majorca e Lucio Insinga, palermitani residenti nella capitale, appartenenti al gruppo facebook "Roma rosanero", che hanno raggiunto l'Emilia con il treno e Vincenzo Fogazza, nativo di Palermo che da anni vive e lavora a Torino che è andato a Ferrara con la sua autovettura.

