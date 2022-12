Il Palermo al lavoro verso il Cagliari, lesione all'adduttore per Crivello

il Palermo comincia a lavorare in vista del match di domenica contro il Cagliari. Al Tenente Onorato di Boccadifalco, hanno svolto un lavoro programmato differenziato Buttaro, Lancini, Doda e e Peretti. Roberto Crivello - fa sapere il Palermo - è stato invece sottoposto ad indagini strumentali, presso il reparto di Radiologia del Policlinico di Palermo dal prof. Cimino, che hanno evidenziato una lieve lesione all'adduttore lungo destro: il difensore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso. Assenti anche Nedelcearu, rientrato in Romania per il grave lutto familiare patito lunedì e Vido. Quest’ultimo per una gastroenterite.

Il pareggio giusto e meritato di Ferrara con la Spal, lascia spazio anche ad alcune riflessioni più squisitamente tattiche, frutto di scelte diverse fatte dal tecnico rosanero. Non è la prima volta che Corini si affida al 3-5-2 ma rispetto ad uscite precedenti sono cambiati in parte gli interpreti. Ne è venuta fuori una prova tutto sommato convincente della squadra rosanero soprattutto nelle primo tempo, quando c'era da proporre gioco, fare la partita e recuperare il gol subito su calcio d'angolo da parte dei padroni di casa. Ed è noto come proprio in fase di costruzione della manovra il Palermo non ha certo brillato fino a questo punto del torneo.

Una riflessione che chiama in causa sia la difesa a tre composta da Bettella, Nedelcearu e Marconi sia la fase difensiva e della spinta che i due esterni, Sala a sinistra e Valente a destra, hanno dato alla squadra. Entrambi bravi a difendere ma anche a proporsi in avanti.

Un modulo che ha valorizzato anche Di Mariano liberato da compiti difensivi e di conseguenza diventato più utile alla causa dovendosi occupare solo della fase di spinta e di fare da spalla a Brunori, altre volte troppo isolato in attacco. E non è un caso se Di Mariano ha disputato un primo tempo molto interessante risultando alla fine fra i più positivi.

Non è detto che questo significhi bocciatura definitiva per Mateju, schierato sulla corsia destra in altre occasioni del 3-5-2, ma sicuramente è da aspettarsi che anche con il Cagliari Corini possa riproporre la stessa formazione scesa in campo contro la Spal di Daniele De Rossi. Una gara quella contro i sardi, in programma domenica alle 18,00 al Barbera, che è anche una sfida fra i due migliori registi dell’era Zamparini. Ma anche una gara delicata per il Cagliari nonostante la vittoria sul Perugia: un successo arrivato solo nei minuti finali dopo un digiuno di ben 7 partite. Una vittoria che non è servita a placare del tutto le delusioni della tifoseria che si aspettava, a ragione visto l’organico, un campionato di vertice e non quello anonimo fin qui disputata dalla squadra di Liverani. Un tecnico sempre sulla graticola, anche per la trasferta di Palermo

