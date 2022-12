Palermo, tanti pareggi in B: domenica prossima il derby delle isole contro il Cagliari

In attesa del posticipo di questa sera tra Brescia e Parma, che chiuderà la 17esima giornata del campionato di Serie B, tanti pareggi e pochi movimenti di classifica hanno caratterizzato questo turno. Eccezion fatta per Cagliari-Perugia terminata 3 a 2 e il poker del Bari sul Modena, poche sono state le reti effettuate. I rosanero di Corini muovono - con il pareggio per 1 a 1 a Ferrara contro la Spal - di poco la classifica, consolidando un 14esimo posto che arrivati a questo punto della stagione sembra essere il posto adatto del Palermo. Per quanto visto finora.

Quarto risultato utile per i lagunari del Venezia che, con la vittoria ottenuta ieri in casa contro il Cosenza, escono definitivamente dalla zona retrocessione raggiungendo quota 19 punti, bussando alle porte dei rosanero, al momento a 20. Il Como non riesce più a vincere e dopo una sfilza di pareggi, perde in casa contro la Reggina di Inzaghi, restando fermo in 19esima posizione. Nelle zone alte, Frosinone e Reggina continuano nel loro percorso di crescita e ascesa. La prima nonostante il pareggio casalingo contro il Pisa a reti inviolate, mantiene comunque 4 distanze dalla seconda, che ieri, dopo la vittoria sul Como, raggiunge quota 32.

Adesso lo sprint finale che porterà al termine del girone d’andata. La società di viale del Fante sabato alle 18.00 riceverà il Cagliari, che nonostante la vittoria di ieri, ricopre una posizione in classifica decisamente non consona alle aspettative. Sarà un match dal sapore di A, ma tra due squadre che al momento lottano per affermarsi, o quantomeno per farsi vedere, in un campionato cadetto dai tratti anonimi e indecifrabili.

