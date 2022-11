Palermo-Parma, le probabili formazioni: tanti gli infortunati, sorpresa Vazquez

Gara di cartello sabato pomeriggio al Barbera fra Palermo e Parma, due club blasonati e che in passato si sono incrociati tantissime volte in massima serie. Una gara a cui i due allenatori arrivano con diverse defezioni in organico: il Palermo deve fare a meno di Buttaro, Sala ed Elia ed è in ansia per le condizioni di Di Mariano.

In casa Parma invece si contano ben 13 assenze tra cui i due portieri titolari e molti giocatori della zona mediana del campo. E proprio partendo dai ducali, il tecnico Pecchia sta pensando di arretrare l'ex rosanero Vazquez sulla linea mediana e spera di recuperare Inglese per l'attacco.

Per i padroni di casa invece il tecnico Corini deve trovare i giusti ricambi in difesa e in attacco dove rischia di perdere entrambi i suoi esterni. Uno sicuramente sarà assente vista l'entità dell'infortunio di Elia; l'altro, Di Mariano, sta provando a stringere i denti per essere della partita. Valente probabilmente sarà nuovamente in campo al posto di Elia mentre per Di Mariano le soluzioni potrebbero essere o Vido oppure Floriano che andrebbe a ricomporre il tridente offensivo dello scorso anno in Serie C insieme a Brunori e Valente.

In difesa le assenze di Buttaro e Sala obbligheranno Corini a giocare con Mateju a destra ed uno fra Devetak e Crivello a sinistra. Il terzino palermitano, subentrato a Modena, non ha sfigurato e si gioca una maglia da titolare nella gara di sabato contro il Parma. A centrocampo invece sembra probabile proseguire con la stessa linea delle ultime partite, e cioè con Segre-Gomes-Broh.

Queste le probabili formazioni:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak/Crivello; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano

PARMA(4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi; Juric, Sohm; Benedyczak, Tutino, Vazquez; Inglese

