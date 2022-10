Palermo-Cittadella, dove vedere la partita in tv e sul web

Domenica 23 ottobre nuovo appuntamento al Barbera per Palermo-Cittadella in programma alle 16,15. Seconda gara consecutiva per la squadra di Corini che dopo il pareggio amaro contro il Pisa, deve assolutamente conquistare l’intera posta per sfruttare il doppio turno casalingo e migliorare una classifica che diventa sempre più preoccupante.

Contro i toscani la risposta del pubblico è stata in controtendenza rispetto alle gare serali, facendo registrare il record negativo per questo campionato. Con il Cittadella la gara è prevista domenica pomeriggio, cosa che potrebbe convincere tanti tifosi ad andare allo stadio.

Chi invece deciderà di restare a casa avrà diverse opzioni per seguire il match dei rosanero contro il Cittadella, squadra in calo nelle ultime 5 settimane. Gli appassionati rosanero che decideranno di scegliere la comodità della poltrona di casa rispetto al profumo ed ai sediolini dello stadio avranno come sempre l’imbarazzo della scelta.

La programmazione televisiva infatti prevede che il match fra Palermo e Cittadella sia trasmesso su Dazn, Sky, Now tv e Helbiz Live. Con l’abbonamento a Dazn e una smart tv, sarà possibile assistere al match dei rosanero avendo anche la possibilità di scaricare l’app di Dazn e vedere la gara in streaming su cellulari, pc o tablet.

Il canale 251 di Sky invece consentirà agli abbonati di assistere a Palermo-Cittadella in diretta satellitare. Anche con Sky possibilità di streaming su Sky Go o Now Tv, sempre su cellulari, tablet e anche pc.

Infine possibilità di acquistare il match anche su Helbiz Live che ha preso i diritti della cadetteria (in co-esclusività): con l’app scaricabile su cellulari, tablet o pc sarà possibile assistere allo scontro salvezza fra Corini e Gorini.

Sul web la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul sito gds.it.

© Riproduzione riservata