Palermo-Cittadella, torna la sfida ai veneti: nel 2019 il pari con il Lecce prima della D

Palermo e Cittadella. Di nuovo una di fronte all'altra, per la nona volta nella loro storia. La sfida sarà valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie B (in programma alle 16:15 al Renzo Barbera). Un match "inusuale" del calcio, potremmo dire. Eppure, quell'11 maggio 2019, i tifosi rosanero difficilmente lo dimenticheranno. In panchina c'era Delio Rossi e i rosanero si giocavano la promozione in Serie A.

Nestorovski e compagni erano chiamati alla super impresa davanti a più di 28.000 spettatori: vincere e sperare in una caduta del Lecce, in casa, contro lo Spezia di Venturato. Terminò 2-2 con le reti di Nestorovski e Trajkovski per il Palermo e di Diaw e Adorni per gli ospiti. Rosanero fumosi nel primo tempo, spenti nel secondo. Anche perchè il Lecce stava dominando e vincendo la sua, di partita. Una storia finita male, con un occhio al campo e l'altro sui tribunali.

Perchè quella fu anche l'ultima gara dei siciliani tra i professionisti per i successivi tre anni. Sarebbe seguito il fallimento del club di viale del Fante (con i Tuttolomondo che non riuscirono ad iscrivere la squadra al prossimo campionato) e la retrocessione in Serie D. La fine del calcio a Palermo, segnata proprio da quella sfida "maledetta". Che poteva consegnare la Serie A, ma che alla fine decretò la morte del Palermo Calcio. Uno sguardo sul campo e l'altro sul Via del Mare, dove il Lecce però non si era lasciato intimorire.

E così ai gol del Palermo seguivano i mugugni per quelli dei salentini, che assaporavano la Serie A. Un epilogo triste, per uno stadio che si era riempito a festa per l'occasione. Al Renzo Barbera, sono 4 i precedenti: 2 vittorie per il Palermo nelle stagioni 2001-2002 e 2013-2014 (Pisano ed Hernandez i marcatori), una sconfitta e un pareggio. L'ultimo, appunto, quello di 3 anni fa. Negli 8 precedenti, il Palermo resta comunque il favorito: 4 vittorie rosanero, 3 i pareggi e una la sconfitta (2017-2018).

© Riproduzione riservata