Palermo-Cittadella, partita la vendita dei biglietti: dove acquistarli e prezzi

Al via la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Cittadella, prevista per domenica 23 ottobre alle 16.15 allo stadio Barbera. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 16.10 di domenica o comunque fino a esaurimento disponibilità

Dove acquistare i biglietti per Palermo-Cittadella

I biglietti per Palermo-Cittadella possono essere acquatti on line sul sito Vivaticket o nei punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale. Oltre che nella rivendita Vivaticket presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Barbera tutti i giorni dalle 9 alle 19.30. Domenica 23 ottobre fino a mezzogiorno.

Quanto costano i biglietti per Palermo-Cittadella

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di domenica: Curve 15 euro (12 euro per donne, over 65 e under 18); Gradinata anello superiore 20 euro (16 euro per donne, over 65 e under 18); Gradinata anello inferiore 25 euro (2o euro per donne, over 65 e under 18); Tribuna laterale 35 euro (28 euro per donne, over 65 e under 18); Tribuna centrale 50 euro (40 euro per donne, over 65 e under 18); Tribuna centralissima 70 euro (55 euro per donne, over 65 e under 18).

Settore ospiti

I tifosi residenti nella regione Veneto potranno acquistare i biglietti di Palermo-Cittadella dalle 14.30 di martedì 18 ottobre esclusivamente per il settore ospiti con il prezzo unico di 15 euro, fino alle 19 di sabato 22 ottobre.

