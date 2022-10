A Palermo arriva il Cittadella, per i veneti pochi gol in trasferta e attacco da rivedere

Palermo-Cittadella sarà un sfida salvezza. Lo dice la classifica delle due squadre, al momento rispettivamente in 17ª e in 14ª posizione. Gli amaranto hanno 10 punti in classifica, 2 in più del Palermo fermo a quota 8.

Da inizio stagione, la squadra di Edoardo Gorini ha ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, 8 i gol fatti e 12 quelli subiti. I padovani stanno costruendo il loro campionato soprattutto in casa, dove hanno raccolto 8 dei 10 punti totali, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Solo 2, i punti raccolti invece fuori casa, insieme a 2 gol che fanno degli amaranto uno dei peggiori attacchi esterni del campionato. Un rendimento che colloca i veneti al 17° posto di questa speciale classifica. Peggio, hanno fatto solo Palermo (1), Como (1) e Perugia (0). Un progetto a lungo termine e la voglia di dare continuità.

Edoardo Gorini è allenatore del Cittadella dallo scorso anno, quando prese il posto del dimissionario Venturato, il 19 luglio del 2021. Nella stagione 2021-2022, ha ottenuto un undicesimo posto a quota 52 punti. Quest'anno l'inizio è zoppicante ma l'obiettivo è iniziare ad ingranare, già dal prossimo match contro il Palermo.

Il modulo più utilizzato dal Cittadella è il 4-3-2-1, un vero e proprio mantra dell'allenatore veneziano. Un gioco molto verticale, di aggressione e poco possesso. Il tecnico predilige la transizione offensiva rapida, volta al recupero della palla immediato e della ripartenza. Per certi versi, un'idea di gioco simile a quella del Palermo di Corini.

Ben tre calciatori sono andati a segno per ben 2 volte. Si tratta di Antonucci, Asencio e Baldini. Quest'ultimo è a secco però dalla prima giornata di campionato quando mise a segno una doppietta nel match vinto 4-3 contro il Pisa. Ancora troppo povero il bottino di Beretta, l'altro attaccante a disposizione di Gorini: per lui solo un gol in stagione. Una coppia offensiva che al momento funziona poco e che spiega in parte lo scarsissimo rendimento offensivo.

Il Cittadella ha segnato 8 gol in stagione e ha il secondo peggior attacco del campionato, a pari merito con il Benevento e davanti solo al fanalino di coda Perugia (che di gol ne ha fatti 5). A Palermo, uno scontro salvezza già importante e la voglia di trovare il primo successo stagionale fuori casa.

