Il Palermo contro il Cittadella cerca l'urlo del «Barbera»: venduti 4.000 biglietti

Si avvicina la sfida tra Palermo e Cittadella. Obiettivo, i tre punti. Per entrambe le squadre. Dopo la prestazione convincente contro il Pisa i ragazzi di Corini cercano una vittoria per uscire dall’imbuto della retrocessione. E per farlo, saranno accompagnati ancora una volta dalla spinta incessante del Barbera.

I biglietti venduti, da notizie che ci giungono, sono oltre 4.000 con due giorni ancora a disposizione per comprare il proprio tagliando (si gioca domenica, alle 16:15). Il giorno e l’orario della partita, agevolano chiaramente il tifoso. I supporters rosanero, in questa stagione, non sono comunque mai mancati. Rispetto alle prime partite certo, si registra chiaramente un calo (nei primi tre match casalinghi si è superata sempre quota 20.000), ma il sostegno è sempre stato continuo anche quando, come adesso, le cose non sono andate per il verso giusto.

Al Barbera, domenica, si potrebbe raggiungere quota 18.000. Dagli spalti, al campo. Perché Corini si gioca una buona fetta del suo futuro. La novità, rispetto alle ultime ore è rappresentata dal recupero di Elia. Come comunicato dal Palermo il giocatore ha svolto la seduta d’allenamento con il resto del gruppo. Ritorno con la squadra anche Doda, che partirà tra i convocati.

