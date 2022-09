Frosinone-Palermo, dove vedere la partita in tv e streaming: oltre 500 tifosi già pronti per la trasferta

Frosinone-Palermo, in programma sabato alle 14 allo stadio Benito Stirpe è una gara che ormai suscita interesse al di là della posta in palio. Non si sono ancora sopite le polemiche per quella finale del 2018 che portò i ciociari in Serie A, mentre per il Palermo partì da lì il travagliato cammino verso il fallimento. Diverse, anche per questo sesto turno di Serie B, le alternative per guardare il match.

Su Dazn, tramite abbonamento, su Sky, sui canali calcio dedicati alla serie B o sulle applicazioni Sky Go e Now tv. L’abbonamento per le gare del Palermo è presente anche su Helbiz Live, ultima piattaforma che ha acquistato i diritti tv della Serie B in co-esclusiva.

Una gara che suscita particolare interesse anche nella tifoseria locale che, a giudicare dalla prevendita dei primi giorni, sta rispondendo in maniera superiore rispetto alle prime due gare di campionato. Lo Stirpe è uno stadio che può contenere poco più di 16.000 spettatori e nelle prime due partite del campionato di Serie B 2022-2023, il botteghino ha fatto registrare poco più di 7000 spettatori all’esordio con il Brescia, cifra addirittura inferiore nell'ultima gara casalinga disputata contro il Como quando circa 6800 tifosi frusinati si sono recati allo stadio.

Da informazioni raccolte sembra invece che il trend sia leggermente superiore per la gara contro i rosanero, proprio per il sapore particolare che ha questa sfida che mette di fronte anche due ex compagni e amici come Fabio Grosso ed Eugenio Corini. Si parla di circa 4500 biglietti venduti fra i tifosi ciociari che, sommati ai 3500 abbonati, dovrebbe consentire di battere momentaneamente il record stagionale di spettatori presenti.

A questi numeri vanno poi aggiunti i tifosi rosanero pronti a partire alla volta di Frosinone per sostenere la loro squadra nella speranza di ivere una giornata dalle emozioni diametralmente opposte a quelle provate nella sfida play-off del 2018. Il settore ospiti, che può contenere 1035 tifosi avversari, al momento sarà riempito per circa la metà. Sono infatti - al momento - 530 i sostenitori rosanero che da Palermo o da tutta Italia si metteranno in marcia per raggiungere lo stirpe di Frosinone.

