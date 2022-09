Il Palermo in ritiro a Manchester, ospiti della nuova proprietà

Il Palermo si allenerà nelle strutture del Manchester City. A comunicarlo lo stesso club di viale del Fante attraverso una nota. Solo una voce a luglio, quando City football Group si insediò nel capoluogo per prelevare l'80% delle quote del club siciliano. Una conferma adesso.

Uno scenario che cambia. La squadra di Corini sfrutterà la sosta del campionato (dopo il match contro il Frosinone, in programma sabato alle 14), per volare dunque in Inghilterrà e giovare delle strutture in cui attualmente si allenano i campioni del Manchester City.

Ecco di seguito la nota del club rosanero: "Nella settimana della sosta di campionato della Serie BKT, dal 20 al 24 settembre, il Palermo sarà ospite del City Football Group all’Ethiad Campus di Manchester, il quartier generale del Manchester City. La squadra allenata da Eugenio Corini e la dirigenza rosanero voleranno in Inghilterra per quattro giorni di ritiro, avendo la possibilità di utilizzare i campi d’allenamento e i servizi solitamente a disposizione della squadra allenata da Pep Guardiola e dell’Academy dei Cityzens". Sui social il Palermo ha pure pubblicato un post in cui si legge: "La prossima settimana il campionato si ferma. Ma noi no: andiamo in ritiro a Manchester".

