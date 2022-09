Il Palermo prepara la sfida al Frosinone, i precedenti sono favorevoli ai rosanero

Un po' presto per il rullo di tamburi, anche se manca sempre meno. Sabato pomeriggio alle ore 14:00 allo stadio Stirpe, Frosinone-Palermo. Una gara delicata, un match molto sentito da entrambe le tifoserie: a Frosinone pare che la prevendita stia dando ottimi risultati, a seguire i rosanero nel settore ospiti - invece -, al momento sono poco più di 500.

Eppure i precedenti tra le due squadre non sono favorevoli alla compagine di casa che, negli scorsi otto incontri contro la formazione rosanero in serie B ha vinto una sola gara pareggiata un'altra ed è uscita sconfitta per ben sei volte. In casa il Frosinone può contare solo su una vittoria e un pareggio, mentre il Palermo ha vinto due volte.

La vittoria del Frosinone è datata stagione 2017/2018 quando si aggiudicò la finale (molto discussa) di ritorno dei play off guadagnando dunque la serie A. Ed in Serie A lo scontro tra le due squadre avvenne alla fine del campionato 2015/2016 quando il Palermo di Ballardini si impose a Frosinone per 2-0 compiendo un passo determinante verso la salvezza che invece non arrivò per la squadra ciociara.

Un’altra importante vittoria del Palermo contro il Frosinone risale al 12 dicembre del 2015, gara valevole per la sedicesima giornata di campionato di Serie A 2015/2016: i rosanero sconfissero il Frosinone 4-1 in casa al Barbera.

Tra gli otto match, inoltre, le reti siglate totali sono16: 4 messe a segno dal Frosinone e 12 dal Palermo.

