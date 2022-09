Palermo, Corini convoca 23 rosanero per Frosinone: Valente out

Si avvicina la sfida del Palermo di Eugenio Corini al Frosinone di Fabio Grosso (ex di turno). Per la gara in programma domani (ore 14) allo stadio "Stirpe", in casa dei ciociari, valida per la sesta giornata del campionato di B, il tecnico rosanero ha convocato 23 giocatori. Nicola Valente non sarà disponibile, in via precauzionale, a causa di un affaticamento muscolare. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Il Palermo, reduce dalla vittoria di misura al "Barbera" contro il Genoa nel turno precedente (decisiva la rete di Brunori), dodicesimo posto in classifica, nelle prime cinque giornate di campionato ha totalizzato 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio. Due le sconfitte per Pigliacelli e compagni. Il Frosinone di mister Grosso occupa la quarta posizione con 9 punti (tre vittorie, due sconfitte, nessun pareggio). Nell'ultimo match è arrivata la sconfitta di misura sul campo del Cittadella.

Ecco la lista dei calciatori rosanero convocati da Corini per la gara di domani contro il Frosinone: 1 Grotta, 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Floriano, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 12 Massolo, 15 Marconi, 16 Stulac, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 23 Doda, 25 Buttaro, 27 Soleri, 28 Saric, 37 Mateju, 48 Bettella, 77 Elia, 79 Lancini.

