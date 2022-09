Frosinone-Palermo 4 anni dopo, via alla vendita dei biglietti: il ministero chiede più controlli

Già in vendita i biglietti della gara Frosinone-Palermo in programma sabato 17 settembre alle 14 e valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. I tagliandi si possono acquistare nei punti vendita Vivaticket e sul sito Vivaticket.it. I tifosi residenti nella regione Sicilia possono acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti con il prezzo unico di 15 euro. A disposizione dei tifosi del Palermo ci sono 1.035 posti e già, dopo poche ore, sono stati venduti oltre 170 tagliandi.

Quattro anni dopo i rosanero tornano ad affrontare il Frosinone. Non una gara come le altre dopo quella finale persa 2-0 e la lunga scia di polemiche per un rigore prima assegnato e poi tolto per un fallo su Coronado e per i palloni lanciati in campo dalla panchina dei padroni di casa. Ne seguirono ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, senza che però cambiasse il risultato di quella gara con cui i rosanero persero la Serie A.

Quella sera segnò l’inizio della fine per il vecchio Palermo: ecco perché sarà un match molto atteso tanto che il ministero dell’Interno ha già acceso i riflettori per vigilare sull'ordine pubblico. In una nota infatti si legge: "Per l’incontro di calcio di Serie B Frosinone–Palermo del 17 settembre 2022, caratterizzato da profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Sicilia esclusivamente per il settore 'ospiti'; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".

