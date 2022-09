"Quanto gasa questo Palermo? Bravo Brunori!", il post di Amauri che festeggia i rosanero

Anche gli ex rosanero festeggiano la vittoria casalinga del Palermo contro il Genoa. Quattordici anni dopo l’ultimo match al Barbera, Amauri si complimenta con il Palermo e Brunori (che ieri ha siglato la 28esima rete dell’anno solare attuale) la vittoria di misura sui liguri: "Quanto gasa questo Palermo? Bravo Matteo Brunori!".

Un messaggio d’amore e di stima, che farà tanto piacere ai supporter rosanero, che non hanno mai dimenticato uno dei centravanti più forti della storia della società di viale del Fante. E anche lo stesso brasiliano, naturalizzato italiano, non ha mai dimenticato Palermo, come testimoniano i diversi messaggi d’elogio e stima che negli ultimi anni ha speso per i rosanero.

Acquistato dalla società nell’agosto del 2006 per poco più di 8 milioni e 700mila euro, Amauri ha realizzato con i siciliani - in tre anni - 23 gol tra Serie A e Coppa Uefa. Nove giorni dopo la sua firma alla Juventus, il 29 maggio 2008 premiato come "Miglior calciatore" ai Golden Goal del calcio 2007-2008, ha dedicato il suo premio proprio al Palermo.

Il ritiro del brasiliano è arrivato poi nel 2017, quando dopo sole tre presenze con i New York Cosmos (società che aveva da poco vinto il campionato di seconda serie nordamericana), ha annunciato l'addio al calcio.

La partita di ieri sera, equilibrata e un po’ sofferta, è arrivata, un passo fondamentale dopo due passi falsi, prima in casa con l’Ascoli, successivamente a Reggio Calabria contro la Reggina. Uno a zero contro il Genoa di Blessin davanti a poco più di 23mila spettatori. Sette punti ottenuti e parte sinistra della classifica, in attesa dei restanti match odierni.

Restano ancora alcune lacune difensive, ma dal centrocampo in su i nuovi acquisti hanno dimostrato di essere all’altezza dei big match (frequenti) che questa cadetteria riserverà.

© Riproduzione riservata