Palermo-Genoa, Corini: "Abbiamo battuto la favorita del torneo, con il lavoro stiamo crescendo"

"Abbiamo avuto un ottimo impatto, poi la squadra si è inibita quando il Genoa ha avuto quella palla gol”. Corini si è detto soddisfatto della prestazione in campo dopo la vittoria contro il Genoa per 1-0.

L’allenatore del Palermo ha poi ribadito l’importanza di seguire un percorso insieme, fissando l’obiettivo: “È un percorso lunghissimo ve l’ho detto. Ho 29 ragazzi che spingono e che vogliono lavorare. È stata una settimana di grande applicazione. Questo campionato va affrontato insieme, non dimentichiamo da dove siamo partiti e dove dobbiamo arrivare: dobbiamo mantenere questa categoria. Oggi possiamo dirlo: abbiamo battuto la favorita di questo campionato. Consolidiamoci dal punto di vista tattico e tecnico”.

Il “Genio” ha poi ringraziato il pubblico del Barbera e insistito sulla grande prestazione dei suoi ragazzi: “A volte il risultato è una conseguenza ma è normale che a volte serve un po’ di fortuna ma ce lo siamo meritati. Ringrazio il pubblico perché ci è stato vicino sempre. Abbiamo difeso e siamo stati pericolosi e abbiamo fatto un bellissimo gol. Ve lo avevo già detto: abbiamo lavorato su alcune situazioni nuove per conoscere nuovi meccanismi. Siamo contenti di aver regalato questa vittoria. È bello festeggiare insieme al nostro tifo”.

Corini ha poi concluso: “Dal punto di vista emotivo vivo la partita come se fossi in campo. Dico ai miei ragazzi di lasciare a me certe battaglie. Loro devono pensare al campo. Loro comunque lottano sempre e si sono portati a casa questa bellissima vittoria, con merito”.

© Riproduzione riservata