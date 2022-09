Palermo, auto sparita e poi ritrovata: famiglia di tifosi genoani torna a casa dopo la disavventura

Arrivati a Palermo per assistere alla partita tra i rosanero e il Genoa, due coniugi liguri con una figlia di sei anni e con una cagnolina al seguito, erano rimasti bloccati in Sicilia perché la loro l'auto, dopo un pranzo con amici in un ristorante del quartiere Altarello, era sparita.

Una disavventura che aveva costretto la famiglia di tifosi genoani a restare a Palermo in attesa delle indagini per chiarire cosa fosse successo. Il lieto fine è arrivato ieri: l'auto, una Fiat Panda, è stata ritrovata e così potranno imbarcarsi su una nave per fare ritorno a casa.

Rimane l'amaro per il contrattempo e resta anche da chiarire cosa sia realmente successo. A bordo della vettura, la cui scomparsa era stata denunciata ai carabinieri, c'erano tra le altre cose una valigia con vestiti, un tablet e le chiavi di casa.

