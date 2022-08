Palermo-Ascoli, attesi oltre 20 mila spettatori: Corini punta sui "vecchi" ma Di Mariano e Stulac scalpitano

Quattro punti a testa e un solo obiettivo: restare nei piani alti della classifica. Palermo ed Ascoli si sfideranno alle 20:45, allo stadio Renzo Barbera. E nella "casa" dei rosanero, è atteso il solito grande spettacolo: ci saranno oltre 20.000 spettatori. Una passione che non conosce confini e un entusiasmo ritrovato, dopo un mercato importante che adesso può far sognare i tifosi.

Bucchi da un lato, Corini dall'altro, due "capitani" esperti della categoria pronti a sfidarsi. Il Palermo cerca il suo 32° risultato utile consecutivo in casa. L'ultima sconfitta risale infatti al 2020 nel match contro la Juve Stabia in Serie C (2-4, l'allenatore era Filippi). Un fortino inespugnabile, dove la squadra trova risorse infinite, anche quando il motore sembra non andare più.

Rispetto alle ipotesi circolate in settimana, Corini dovrebbe rinunciare alle rivoluzioni e probabilmente si partirà con un 4-2-3-1. Ancora il modulo utilizzato da Baldini. Ma con i nuovi innesti che oggi debutteranno e verrano pian piano inseriti nella formazione. L'allenatore bresciano su questo aspetto è stato molto chiaro in conferenza stampa: "I nuovi devono essere inseriti in modo graduale". Nel centrocampo a due, dunque, tutto lascia pensare che Corini si affidi ancora a Damiani, accanto a Jeremie Broh, protagonista assoluto delle prime due uscite stagionali. Ma non è del tutto escluso che possa esserci spazio per Stulac nell'11 iniziale. L'ex Empoli scalpita ed è pronto a dettare i tempi della sua nuova squadra.

Anche in avanti non sembra arrivato il momento di cambiare, anche se Di Mariano potrebbe avere subito una chance, per esempio al posto di Elia sulla destra. Non sono in discussione Valente e Brunori. Il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Nedelceauru e Lancini al centro (quest'ultimo favorito sul nuovo arrivato Bettella), mentre sulle fasce si candidano Buttaro a destra e Crivello a sinistra per una maglia da titolare. Prove di nuovo Palermo, sullo sfondo del vecchio modulo ma con nuove pedine nello scacchiere. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

Mercato

Anche nel giorno della terza giornata di campionato il mercato rosanero non contempla soste. La priorità assoluta in questi giorni sarà quella di lavorare alle ultime mosse di mercato per potenziare definitivamente la rosa a disposizione di Eugenio Corini. Sono due i possibili tasselli che ancora mancano. Uno sarà certamente per il reparto di centrocampo, l’altro per l'attacco, visto che serve un vice di Brunori.

In seguito agli importanti acquisti di Segre e Stulac, manca soltanto una pedina a centrocampo. E questa pedina potrebbe arrivare già martedì prossimo. Oggi - secondo indiscrezioni raccolte - avverrà l’atteso incontro tra Leandro Rinaudo e il ds dell’Ascoli Marco Valentini per chiudere la trattativa che riguarda Dario Saric, il 25enne bosniaco accostato ai rosanero da diversi giorni.

Nei giorni scorsi il Palermo ha rilanciato ulteriormente e adesso il gap tra domanda e offerta è davvero quasi colmato. Oggi - durante l’incontro che si terrà poche ore prima del match - si dovrebbe trovare l'accordo definitivo e dalla prossima settimana Saric potrebbe essere un nuovo giocatore del Palermo. Qualora infatti la trattativa dovesse avere esito positivo, il calciatore cresciuto nelle giovanili del Cesena e del Carpi si trasferirebbe in città già da martedì per le consuete visite mediche. Oggi, a Palermo, si giocheranno due match. Entrambi importanti: uno di campionato e uno di mercato, che potranno dare ulteriori indizi sul ruolo di questo nuovo Palermo.

© Riproduzione riservata