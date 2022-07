Palermo, il tecnico della Primavera Di Benedetto dirige gli allenamenti

Il Palermo non ha ancora scelto il suo nuovo allenatore. Domenica 31 luglio, in occasione del primo impegno stagionale in Coppa Italia contro la Reggiana (ore 21 al Barbera) la squadra probabilmente sarà guidata da Stefano Di Benedetto, già allenatore della squadra Primavera che dirigerà gli allenamenti in attesa che arrivi il nuovo allenatore Eugenio Corini.

Insieme a lui, ad interim, Leandro Rinaudo sarà il nuovo direttore sportivo. Di seguito il comunicato del club rosanero: "Il Palermo FC comunica di aver affidato ad interim la guida tecnica della prima squadra a Stefano Di Benedetto, già allenatore della Primavera rosanero, e la direzione sportiva a Leandro Rinaudo, già responsabile tecnico del settore giovanile del Club".

Il Palermo ha inoltre comunicato di aver "ricevuto le dimissioni del collaboratore della prima squadra Mattia Baldini, ed aver sollevato dall’incarico il vice-allenatore Mauro Nardini ed il collaboratore della prima squadra Stefano Pardini, a cui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

