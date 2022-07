Sconfitta col Pisa, Baldini: deluso, volevo vedere più orgoglio

"Sono deluso perché sul 4-0 avrei voluto vedere una squadra con un po' più di orgoglio". Non nasconde la delusione l'allenatore del Palermo, Silvio Baldini, dopo la pesante sconfitta contro il Pisa in amichevole per 5-0.

"Solo due mesi fa abbiamo vinto i playoff e non è possibile questo atteggiamento, ma io me la prendo sempre con me stesso, perché evidentemente non ho dato io la giusta carica". Una sconfitta, che ha palesemente evidenziato anche molte lacune nell'organico.

Sull'argomento Baldini ha risposto così: "Noi abbiamo detto che ci sono dei ragazzi di categoria. Vediamo se quelli di questo gruppo dimostreranno di essere all'altezza o se devono essere sotituiti. Dobbiamo mettere dentro 5-6 elementi e poi chi è più bravo giocherà, tutto qui. Questa partita comunque ha dato delle indicazioni e aiuterà più noi che loro che hanno vinto".

Sulla prestazione di Brunori ha ammesso: "Ha fatto solo 3 allenamenti con noi da quando è arrivato. Era normale che questo fosse il risultato, nulla di strano". In chiusura, Baldini ha insistito sulla prestazione dei suoi ragazzi: "Forse qualcuno non ha capito cosa vuole fare del suo futuro, non ho visto entusiasmo e voglia, la stessa che c'era durante i playoff".

© Riproduzione riservata