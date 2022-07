Marconi: "Palermo una scelta di cuore, sono pronto per la Serie B"

"Abbiamo fatto le nostre considerazioni dopo la sconfitta di ieri sera, siamo una famiglia vera e la prossima volta cercheremo di non prendere 5 gol". Un Ivan Marconi deluso quello che si è presentato in conferenza stampa all'11° giorno di ritiro, nel day after della sconfitta pesantissima contro il Pisa in amichevole.

E a proposito del 5-0 maturato dal Palermo a Rovetta, il difensore centrale ha così spiegato la disfatta: "Loro venivano da 4 amichevoli, noi abbiamo iniziato il ritiro tardi ed era il nostro primo test. Se uno guarda solo al risultato allora è ovvio che abbiamo fatto male. Il mister ieri non ha visto quella magia in noi, lo ha visto nei nostri occhi. La magia si crea non schioccando le dita ma con il lavoro. Se avessimo incontrato il Pisa un mese e mezzo fa ce la saremmo giocata".

Marconi ha poi espresso grande gioia per il rinnovo del contratto, spiegando i motivi della scelta: "Non ho mai avuto dubbi. Cambiare aria sarebbe voluto dire eliminare un pezzo di cuore calcistico. La mia è stata una scelta di cuore non di testa. Mi sento pronto per la Serie B - ha aggiunto -. Non l'ho fatta tante volte è vero, ma mi metterò a disposizione del mister".

Sugli obiettivi stagionali ha detto: "Ci prenderemo quello che il destino ha riservato per noi. Come dice Baldini, l'importante è farsi trovare pronti sia all'inizio che nel mezzo del campionato. Cercheremo di creare quella magia di 1 mese e mezzo fa".

E sul ritiro ha infine sottolineato: "Non mi piace quella parola lì. Noi non siamo in ritiro, siamo in un contesto familiare. Tutte le sere parliamo delle vacanze che abbiamo fatto e delle cose che ci piacciono. Siamo tutti amici e un vero gruppo. Dopo la sconfitta di ieri mica ci siamo mandati a quel paese".

