Il Palermo stringe i tempi dopo lo 0-5 col Pisa e mette le mani su Nedelcearu e Sala

Il Palermo adesso ha fretta: la figuraccia contro il Pisa ha indotto la dirigenza a spingere sull’acceleratore in sede di mercato. E oggi il club rosa ha pressoché chiuso con il Crotone per il difensore centrale Ionut Nedelcearu, che essendo del 1996 va a ricoprire un posto «over». Ma in arrivo c’è anche il giovane Marco Sala, difensore di fascia sinistra, di proprietà del Sassuolo: arriverà in prestito. Entrambi sono inseguiti da giorni. I due si aggiungono a Elia, ormai al Palermo, come è noto già da un paio di giorni.

Inoltre, la società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio del portiere Mirko Pigliacelli. La società nella nota specifica che il portiere classe 1993 arriva dai romeni dall’Universitatea Craiova. Pigliacelli ha firmato un contratto con la società di viale del Fante fino al 30 giugno 2025. «A Mirko il benvenuto del presidente Dario Mirri e dell’intera famiglia rosanero», scrive il Palermo.

Infine, va al Pescara, in Serie C, il giovane portiere del Milan Alessandro Plizzari. Era stato trattato anche dal Palermo prima che andasse in porto l'affare Pigliacelli-

