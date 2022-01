Buona la prima uscita del Palermo di Baldini, 6-0 in amichevole al Marineo

Buona la prima uscita del Palermo targato Silvio Baldini. Oggi (giovedì 20 gennaio) i rosanero hanno giocato e vinto con il punteggio di 6-0 la partitella amichevole nel campo sportivo comunale di Marineo con la formazione dell’ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio (Eccellenza). Assenti dall’allenamento odierno Brunori, Almici, Perrotta, Peretti e Marong.

Baldini conferma il 4-2-3-1

Il tecnico di Massa ha collaudato il 4-2-3-1 e mandato in campo dal primo minuto questa formazione: Massolo in porta; difesa con Doda, Somma, Buttaro e Giron; De Rose e Odjer in mediana, con Silipo, Fella e Floriano schierati alle spalle della punta avanzata Soleri. Il punteggio si è sbloccato al minuto 11 con Floriano, lesto ad insaccare su respinta del portiere. Il raddoppio al 21' con il colpo di testa di Fella, il tris di Silipo al 45' con una conclusione ravvicinata. Nella seconda parte della gara Baldini ha mandato in campo Pelagotti in porta; Accardi, Lancini, Marconi e Crivello; conferma per De Rose e Dall’Oglio; e in avanti Valente, Luperini e Felici e ancora Soleri. Al 17' il poker porta la firma di Luperini su corta respinta di un difensore avversario. Al 37' arriva anche una autorete con un calciatore della squadra di Marineo che spediva maldestramente la palla nella propria porta. Sesta e ultima rete della sfida al 39' con Valente. L'ex Roma infila il portiere dopo aver saltato due difensori.

Lunedì sera la sfida al Catanzaro

Ieri, mercoledì 19 gennaio, l'ultimo ciclo di tamponi ha evidenziato l'esito negativo per tutti i calciatori e membri dello staff del Palermo. L'intera rosa è tornata a disposizione di Baldini per i prossimi allenamenti in vista del ritorno del campionato. Lunedì sera (24 gennaio) i rosanero saranno impegnati nel posticipo in programma allo stadio Ceravolo di Catanzaro contro la formazione calabrese. Calcio d'inizio alle ore 21.

