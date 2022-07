Trasferta in vista per il Palermo, dal 22 luglio a Manchester per qualche giorno di allenamento

Il Palermo sosterrà qualche giorno di allenamento a Manchester. Nelle ultime ore se ne è parlato molto. Qualcosa, nell’aria, si respirava. Oggi, durante la conferenza stampa dell'attaccante rosanero Edoardo Soleri, se ne è avuto la conferma.

Subito dopo la partita amichevole che i rosanero giocheranno contro il Pisa il 21 luglio, la squadra non farà rientro in città ma proseguirà per la città inglese con un volo previsto per il giorno dopo la gara.

Tuttavia i rosanero incroceranno solo marginalmente i colleghi del Manchester City perché la squadra di Guardiola è impegnata in una tournée negli Stati Uniti e farà ritorno a Manchester soltanto giorno 25 luglio.

Non è prevista nessuna amichevole. Sebbene non sia da escludere qualche partitella o un allenamento congiunto. Il Palermo ha i tempi stretti, dovrà comunque essere in città per disputare la prima gara ufficiale della stagione, la partita del turno eliminatorio di Coppa Italia prevista il giorno 31 luglio contro la Reggiana allo stadio Barbera.

