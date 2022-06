Palermo-Padova, dove vedere in tv la finale dei playoff: spunta anche Rai Italia

Domenica sera si conoscerà l'ultima squadra che accederà in serie B. Di fronte il Palermo e il Padova, che giocheranno, al Renzo Barbera, la finale di ritorno dei play off di serie C. La sfida decisiva per la promozione in serie B verrà trasmessa sia in chiaro che in streaming.

La partita andrà in onda in diretta tv in chiaro su Rai2 e proprio per questioni di palinsesto l'orario di inizio è stato spostato alle 21,15. Inoltre, verrà trasmessa in streaming su Eleven Sports e su Sky. E nelle ultime ore si aggiunge anche Rai Italia al ventaglio di possibilità che appassionati di calcio e tifosi del campionato di calcio di Serie C, in modo da raggiungere il maggior numero di appassionati nel mondo. "C'è molta attesa per questa partita, i Playoff hanno fatto riaccendere e scaldare migliaia di cuori - dice Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro - ed è per me una soddisfazione poter raggiungere un pubblico sempre più ampio, in Italia e nel mondo".

Si parte dall'1-0 in favore dei rosanero grazie ad una rete di Floriano.

Intanto, i tifosi attendono con trepidazione la riapertura della vendita dei biglietti, tra cui quelli con posti a visibilità ridotta. La speranza è che non si assista più alla ressa e non si verifichino gli spiacevoli eventi avvenuti nel giorno dell’apertura della vendita libera. La tempistica dell'emissione dei circa 29mila tagliandi in meno di 2 ore ha creato sospetti tra i tantissimi tifosi che non sono riusciti ad acquistare i biglietti e a maggior ragione quando a pochi minuti dal sold out del Renzo Barbera, in rete sono stati messi in vendita tagliandi a prezzi più che triplicati.

Nelle scorse ore, una pattuglia della guardia di finanza si è recata presso la biglietteria dello stadio Renzo Barbera di Palermo: non c'è un'indagine aperta ma sono state soltanto raccolte informazioni su quanto successo l’8 giugno.

© Riproduzione riservata