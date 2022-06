Palermo-Padova, arbitrerà Daniele Perenzoni: con lui il Palermo ha ricordi agrodolci

Un arbitro trentino per la finalissima dei playoff promozione: la Can C ha designato Daniele Perenzoni di Rovereto per la gara di domenica sera al Barbera tra Palermo e Padova. Una designazione che non sorprende visto che Perenzoni è uno dei più titolati della categoria. Almeno nelle considerazioni dei suoi vertici arbitrali.

Altri arbitri molto accreditati in Can C sono anche Maria Sole Caputi, Matteo Gualtieri e Daniele Rutella. La prima ha diretto i rosa a Salò, il secondo la gara di andata a Padova e Rutella ha fischiato in Padova-Catanzaro. Non restava che Perenzoni a cui hanno dunque affidato la delicatissima gara che decreterà la quarta promossa in serie B.

Non è la prima volta che i rosanero incrociano Perenzoni ed i precedenti sono agrodolci. Amari nella stagione 2020/2021 quando diresse Catanzaro-Palermo, incontro finito 1-1 ma con i rosanero rimasti in 9 uomini ed a cui fu fischiato contro un rigore molto molto dubbio.

Quasi dolce il ricordo della seconda esperienza di Perenzoni col Palermo: diresse la gara contro il Bari che si giocò al Barbera il 19 dicembre di questa stagione e terminata 0-0 con un arbitraggio poco visibile e dunque perfetto.

Perenzoni di Rovereto (a 150 km da Padova) sarà assistito da Antonio Severino di Campobasso e Andrea Niedda di Ozieri come guardalinee; il quarto ufficiale sarà Ermanno Feliciani di Teramo. Al var la Lega Pro ha designato l’esperto Michael Fabbri affidabile arbitro di serie A, assistito da Ciro Carbone.

