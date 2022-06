Palermo-Padova, conto alla rovescia: verso la vendita di nuovi biglietti per la finale

Per il Padova sarà la gara più importante dell’anno. Per il Palermo sarà la gara più importante degli ultimi 3 anni. Poco più di 48 ore separano le due squadre da una partita che può cambiare il destino dei club perché la promozione in serie B può essere un primo passo verso una crescita esponenziale.

Soprattutto per il Palermo vista l’opportunità di essere ceduto ad un gruppo forte ed ambizioso come il City Football.

Per la finale playoff di Serie C in programma domani alle 21.15 al Barbera, apparentemente sembra esserci maggiore tensione in casa Padova sebbene Oddo predichi sicurezza e soprattutto convinzione di poterla ribaltare perché in campo non vanno i tifosi ma i giocatori. Il tecnico dei veneti dovrà rinunciare ad Ajeti, il forte ed esperto difensore centrale, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato nella gara di andata. Diversi i dubbi per Oddo che probabilmente si prepara anche ad un cambio di modulo abbandonando il 3-4-3 utilizzato col Catanzaro e con i rosanero all’andata e passando ad un 4-3-3 con Dezi e Saber accanto al capitano Ronaldo.

Ma è in avanti che il mister ex campione del mondo vuole apportare qualche modifica vista la sterilità dei suoi attaccanti nelle ultime gare. Certo del posto solo Chiricò e dovendo fare i conti con l’indisponibilità di Cissè (pubalgia), possibile l’impiego di Ceravolo che all’Euganeo domenica scorsa era entrato a partita in corso. Bifulco potrebbe essere preferito a Santini. Il Padova sarà seguito da un numero importante di tifosi che al Barbera dovrebbero avvicinarsi intorno alle 450 unità.

Sul fronte Palermo tutto procede con grande serenità e regolarità. La squadra ha effettuato una sola seduta di allenamento e Baldini continua a organizzare pranzi e cene tutti insieme. Anche oggi pranzo alle 13 allo stadio e cena per le 21 sempre al Barbera e sempre in gruppo.

Sul piano della formazione il tecnico toscano dovrà rinunciare a Damiani: Dall’Oglio il suo probabile sostituto. Sempre assente Accardi (infortunato) ma solo dal campo perché il difensore palermitano continuerà ad incitare e spronare i suoi compagni dalla panchina.

Il capitolo biglietti oggi ha vissuto una giornata di attesa dopo che si erano sparse voci di una possibile nuova apertura dei posti a visibilità ridotta. I tanti tifosi rimasti senza tagliando, da ore sono fisicamente presenti nei punti vendita deputati o collegati al pc, anche da browser diversi.

La società tuttavia ha da poco comunicato che lo sblocco dei biglietti a visibilità ridotta è previsto per la giornata di domani, nel pomeriggio.

© Riproduzione riservata