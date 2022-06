Palermo, Baldini: "I ragazzi ci devono credere". Gli auguri per il matrimonio di Matteo Brunori

"Dormirò come tutte le altre volte, sono abituato ad andare a letto alle 21 e svegliarmi alle 4 del mattino". Scarica l'ansia a modo suo Silvio Baldini, alla vigilia della finalissima tra Palermo e Padova che assegnerà l'ultimo posto in Serie B.

L'allenatore del Palermo crede nel destino e ammette di prepararsi però ad ogni eventualità: "Sarei un pazzo a non aver preparato tutto, sappiamo che domani potrebbe finire anche ai rigori, o ai supplementari. Ma noi siamo convinti che terminerà al 90', e non perché siamo arroganti o non rispettiamo l'avversario. La vita mi ha dato questa opportunità dopo 18 anni, è un segno. Dobbiamo avere fede e crederci. La posta in palio è alta - ha continuato - ma io sono felice di quello che abbiamo fatto fino ad ora".

Brunori si è sposato e l'allenatore del Palermo ha voluto dire la sua: "Era felice, lui la sua compagna e i ragazzi. È andato in Comune, ha preso un volo charter che gli hanno dato ed è tornato. Adesso la gente dirà che abbiamo fatto le cose male se perderemo. Che siamo degli irresponsabili. Se perderemo quello che mi brucerà di più sono gli sciacalli che rideranno di noi, nient'altro. Io voglio solo che lui sia felice di quello che ha fatto. Può anche giocare male, non mi interessa nulla".

Baldini ha poi concluso: "Voglio che i miei calciatori abbiano fede e ci credano. Hanno sognato da sempre di essere quello che adesso sono e vivere questo momento".

