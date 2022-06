Palermo-Padova, altri mille biglietti venduti in un'ora: in arrivo 500 tifosi dal Veneto

Come annunciato ieri sera dal club rosanero, oggi alle ore 13 sono stati messi in vendita gli ultimi posti a visibilità ridotta che, come previsto, sono andati a ruba nel giro di pochissimo tempo. Poco più di un’ora e biglietti esauriti con il sistema che per alcuni minuti è rimasto bloccato.

Ma non sarà un Barbera tutto esaurito in ogni ordine e grado di posti. I 35.037 della gara con la Feralpisalò resteranno il record stagionale.

E questo perché il settore ospiti che può contenere circa duemila tifosi avversari non sarà messo a disposizione, come avvenuto nella gara con i gardesani, per i tifosi del Palermo. Molto alto il numero dei supporter del Padova, che hanno già iniziato la loro marcia di avvicinamento verso Palermo. Più o meno saranno circa 500 i tifosi biancoscudati che occuperanno il settore ospiti dello stadio Barbera.

E mister Oddo, questa mattina, ha voluto rimarcare la sincera gratitudine verso tutti coloro che stanno partendo dal Veneto: "Siamo piacevolmente sorpresi dal numero di tifosi che arriveranno per l’occasione. 500 persone fino a Palermo è tanta roba, so che si stanno organizzando anche a Padova. Ci teniamo tanto per la città, per i tifosi, per la piazza".

© Riproduzione riservata