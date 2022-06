Palermo-Padova, posticipata di 15 minuti la finale al Barbera: diretta anche su Rai2

Cambia l’orario della finale di ritorno in programma al Barbera domenica 12 giugno fra Palermo e Padova. Il match, che assegnerà l’ultimo posto per la promozione in serie B, si giocherà alle 21.15 e non più alle 21 come fissato inizialmente.

Questo per consentire la trasmissione in diretta e in chiaro su Rai 2. A darne notizia è la Lega Pro attraverso un comunicato in cui modifica quanto annunciato il 30 maggio e rettifica l’orario di inizio match.

Ma anche il presidente Ghirelli, sul proprio profilo Twitter aveva comunicato con orgoglio la diretta sulla rete Rai oltre che su Sky e su Eleven. Spettacolo vero, in Italia e nel Mondo, recitava il post del presidente di Lega C. Insomma grande attesa non solo a Palermo o a Padova ma anche per la Lega Pro che con enfasi sponsorizza la finale di ritorno degli spareggi promozione.

Un evento che avrà una copertura totale dal punto di vista televisivo e questo rende i vertici del calcio di serie C orgogliosi del loro progetto. Il cambio di orario ovviamente si è reso necessario per adattarsi alle esigenze di palinsesto di Rai 2.

