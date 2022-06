Il Palermo a caccia delle ultime energie per domenica: Dall'Oglio in pole per sostituire Damiani

Il Palermo non si è allenato oggi: soltanto una seduta defaticante in piscina per Brunori e compagni. Un modo per recuperare energie mentali e fisiche dopo la partita dispendiosa dell'Euganeo. Domani, 8 giugno, la squadra tornerà a lavorare invece a "Tommaso Natale", alle 19.

Baldini non avrà a disposizione soltanto Accardi (sempre alle prese con un problema al ginocchio), ma domenica mancherà anche lo squalificato Damiani. A parte le due defezioni, l'allenatore di Massa Carrara potrà contare su tutti quanti i suoi effettivi. E stavolta, visto che sarà l'ultima gara della stagione, l'alto numero di diffidati non sarà un problema.

L'unica scelta che Baldini sarà chiamato a fare è individuare il sostituto dell'ex Empoli a centrocampo. Odjer o Dall'Oglio? In vantaggio sicuramente il secondo, che ha già disputato le prime tre partite di questi playoff prima di lasciare spazio al giovane Damiani. Probabile invece l'ingresso in campo del ghanese nel corso del secondo tempo.

Nel frattempo, sale la febbre in vista della finale. In città si respira entusiasmo e i biglietti venduti nella fase di prelazione agli abbonati sono già 3.400. Da domani, partirà anche la vendita libera dalle 13. È probabile che i tagliandi si esauriscano nel giro di poche ore. Già moltissimi tifosi, di Palermo e non, hanno infatti chiesto informazioni sulle prevendite e non vogliono perdersi un evento così importante. Il match sarà visibile su Rai2 a partire dalle 21:15, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports e Sky Sport.

© Riproduzione riservata