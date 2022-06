Palermo-Padova verso il sold out, bagarini sui social: biglietti offerti anche a 100 euro

A pochi minuti dalla vendita di tutti i biglietti per la sfida di domenica sera fra Palermo e Padova allo stadio Barbera, andati sold out in due ore, e sui social si affacciano i primi sciacalli: entrando su Facebook, infatti, è possibile, imbattersi nei primi annunci di vendita dei ticket.

In tanti gruppi privati di Facebook, solitamente utilizzati come market place, sono comparse le offerte di vendita per tantissimi settori, come ad esempio curva nord e tribuna laterale e ovviamente i prezzi sono molto più che maggiorati: per le curve, infatti, in alcuni annunci si chiedono anche fino a 100 euro non trattabili e 80 euro per la gradinata.

Palermo-Padova, attesa di notte per i biglietti: ticket esauriti in meno di due ore. Tensione ai botteghini Tifosi in attesa a Palermo davanti ad una ricevitoria (foto Ferrara) Tifosi in attesa a Palermo davanti ad una ricevitoria (foto Ferrara)

Un fenomeno che sicuramente si diffonderà sempre di più, a fronte anche degli annunci per cercare qualche tagliando con cui, chi ha preso il biglietto solo per poter ricavare un guadagno sopra, va a nozze.

© Riproduzione riservata