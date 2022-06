Inizia la settimana più importante per il Palermo, Baldini al lavoro con la squadra

Inizia la settimana più importante per il Palermo. I rosanero hanno vinto il primo round della finale battendo il Padova all'Euganeo, per 0-1. Alla squadra di Baldini basterà non perdere in casa per raggiungere il sogno Serie B e avrà due risultati su tre a disposizione. Anche col pareggio, per Brunori e compagni sarebbe infatti promozione.

Ma non si potranno fare calcoli: l'allenatore dei siciliani sa bene che si dovrà giocare per vincere. "Proveremo a fare due gol al ritorno", ha detto nella conferenza stampa post-partita.

Questa mattina, intanto, sveglia presto. Alle 9 la squadra ha preso il treno verso Milano, destinazione aereoporto. Volo a ora di pranzo e arrivo nel capoluogo alle 14.30. La squadra, è arrivata allo stadio Renzo Barbera intorno alle 15, accolta da una ventina di tifosi che hanno festeggiato i giocatori.

Oggi nessun allenamento. I lavori sul campo inizieranno da mercoledi. Domani, infatti, ci sarà soltanto una seduta defaticante in piscina per i rosanero. Baldini potrà contare su quasi tutti gli effettivi della rosa: non ci saranno soltanto Damiani (squalificato) e Accardi, sempre alle prese con l'infortunio al ginocchio che gli è costato il finale decisivo della stagione. Per il resto, l'allenatore di Massa Carrara può lavorare con l'intero gruppo.

Anche Floriano, uscito nel primo tempo di ieri, sta bene. La sostituzione non ha infatti a che vedere con dei problemi fisici. Lo ha spiegato lo stesso Baldini ai giornalisti: "Era un cambio programmato, per gestire le forze".

Tra due giorni comincerà dunque ufficialmente l'ultima settimana di lavoro, verso la finale. Il sogno è vicino, ad un passo. Manca ancora un ultimissimo sforzo.

