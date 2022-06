Finalissima Palermo-Padova al Barbera, quando e come acquistare i biglietti

Il 12 giugno, allo stadio Renzo Barbera, è previsto il ritorno della finale dei playoff di Serie C. La società rosanero, con un comunicato ha reso note le info per i biglietti in vista del match di domenica prossima. Prezzi popolari, ancora una volta. Ma questa volta il pubblico palermitano avrebbe risposto presente "sine condizione", perché in palio ci sarà la Serie B.

Le due curve costeranno 5 euro, 8 euro per la gradinata Monte Pellegrino, 14 euro la tribuna laterale. Infine, 20 euro la tribuna centrale superiore e 30 euro quella inferiore.

A partire da lunedì 6 giugno alle 12 aprirà la vendita dei biglietti in prelazione per gli abbonati 2021/2022 per assistere alla partita. Da mercoledì 8 giugno alle 13 comincerà poi la vendita libera per tutti gli altri.

La fase di prelazione aprirà online e in tutti i punti vendita Vivaticket, e sarà accessibile solo agli abbonati della stagione 2021/2022, che potranno comprare fino ad un massimo di due tagliandi. Sul sito saranno disponibili due diverse mappe: una chiamata "Palermo-Padova prelazione", un'altra chiamata "Palermo-Padova".

Sulla mappa "Palermo-Padova prelazione" ogni abbonato potrà riconfermare il proprio posto stagionale, oppure, in alternativa, acquistare un diverso posto a scelta tra i posti liberi dello stadio. Questo primo acquisto si effettua attraverso il "numero abbonamento" presente sulla propria tessera.

In seguito, sull’altra mappa "Palermo-Padova" ogni abbonato potrà poi acquistare un secondo tagliando in mappatura libera attraverso il "sigillo fiscale" presente sulla propria tessera stagionale.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20.55 di domenica 12 giugno o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket

- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (tutti i giorni dalle 8 alle 20. Domenica 12 giugno fino alle 15).

© Riproduzione riservata