Padova-Palermo, dove vedere la finale d'andata dei playoff

Si avvicina Padova-Palermo, il primo atto della finale che si giocherà domani, 5 giugno, all'Euganeo, alle ore 21.

Allo stadio ci saranno circa 14.500 spettatori (dopo il via libera per l'aumento della capienza di altre 2.500 unità), ma anche da casa non mancherà occasione di gustarsi questo match.

Padova-Palermo sarà infatti trasmessa sulla piattaforma Eleven Sports in modalità smart TV, per gli abbonati annuali o mensili. L'app, sarà invece fruibile sul proprio smartphone o Tablet.

L'andata della finalissima andrà in onda anche su Sky, nei canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252). Anche OneFootball trasmetterà la partita in diretta in modalità Pay-per-view, o su 196Sports per chi è all'estero. Il match, infine, sarà trasmesso anche su Rai Play a partire dalle ore 21.

Le probabili formazioni:

Palermo (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Gironi; De Rose, Damiani; Luperini, Floriano, Valente; Brunori.

Padova (4-3-3): A. Donnarumma; Gasbarro, Valentini, Ajeti, Curcio; Germano, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco.

