Gol più bello del campionato, a Matteo Brunori il Trofeo Facco

L'attaccante del Palermo Matteo Brunori, ha vinto la 4° edizione del Trofeo Facco per aver segnato il gol più bello del campionato. La rete a cui si fa riferimento è quella siglata dal numero 9 rosanero a Monopoli, nella penutlima giornata della stagione.

Un tiro a giro di destro, dopo aver saltato due avversari al limite dell'area, che si è infilato sotto l'incrocio dei pali. Fu la rete che valse lo 0-2 finale per gli uomini di Baldini. Il riconoscimento nasce dalla collaborazione tra Lega Pro e Rai Sport in ricordo di Mario Facco, ex calciatore, allenatore e opinionista della stessa emittente televisiva ed è stabilito da Rai Sport, dalla redazione del programma "C Siamo" e dai tifosi via social.

Sarà il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a consegnare il premio poco prima del calcio d'inizio del match di domenica tra Palermo e Padova. A Brunori andrà dunque l'ambito premio, ma l'attaccante italo-brasiliano avrà altri pensieri per la testa: riportare il club siciliano in Serie B e superare il record di marcature in una sola stagione, che al momento appartiene a Luca Toni.

L'ex attaccante del Palermo e campione del mondo 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi, segnò infatti nella stagione 2003-2004 (quella della storica promozione in Serie A) ben 30 gol. L'attaccante 26enne di proprietà della Juventus è a quota 28 reti e avrebbe bisogno di una doppietta per raggiungerlo, di tre marcature invece per superarlo.

