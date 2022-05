Palermo-Feralpisalò, Baldini: «Accardi e Floriano a riposo, giocheremo per vincere»

«Domani non possiamo essere rilassati, perché siamo a un passo dalla finale. Stiamo preparando la gara come se avessimo perso all'andata». Lo ha detto senza giri di parole l'allenatore del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia del match contro la Feralpisalò, gara di ritorno della semifinale playoff.

Il tecnico rosanero ha voluto tenere tutti sulla corda: «Preferisco affrontare gli avversari quando so che non hanno nulla da perdere. Per le qualità che abbiamo il vantaggio di 3 gol è importante, ma non dico mai che la partita finisce nemmeno quando finisce davvero».

Sul pienone del Barbera e le condizioni di alcuni calciatori ha detto: «Accardi e Floriano saranno in panchina, sappiamo che non sono indispensabili per domani ma ci serviranno da qui alla fine. Non so se giocherà Soleri dall'inizio, in questo momento devo ponderare tutto. Al posto di Lancini? Perrotta o Somma».

Baldini ha elogiato la professionalità dei suoi ragazzi: «Stanno attenti a tutto, al mangiare e al dormire. Fanno di tutto per realizzare il proprio sogno e i tempi di recupero si sono abbreviati, la stanchezza non esiste: ognuno tira fuori ciò che ha dentro perché siamo agli sgoccioli». Sui diffidati ha poi spiegato: «Se durante la partita il risultato lo consentirà, allora farò i cambi per evitare ammonizioni stupide». Baldini ha infine concluso: «Non so se siamo la mina vagante, io sono concentrato sugli obiettivi. C'è chi ti dà per morto o chi dice che al 90% passerai tu, perché magari ti vuole eliminato. A me non interessa, penso a raggiungere il sogno e il Barbera pieno ci darà la spinta. Bisogna gratificare i tifosi come fatto finora».

